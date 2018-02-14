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Em 2017

Portabilidade de crédito foi a maior queixa de clientes de bancos

Foram mais de 50 mil reclamações ao Banco Central no ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 12:12

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 12:12

Banco Central Crédito: Reprodução/Web
O Banco Central (BC) atendeu 506.195 demandas em 2017, relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), como reclamações contra produtos, serviços ou instituições financeiras e pedidos de informação. A portabilidade de crédito, possibilidade do cliente transferir para outra instituição um empréstimo já contratado, foi o alvo de mais queixas, com quase 50 mil ocorrências, 27% do total de reclamações reguladas (referentes a assuntos que, de fato, têm regulamentação do BC).
Para realizar a portabilidade, é necessário que o cliente busque as informações sobre a sua dívida (saldo devedor, número de parcelas a vencer, taxa de juros etc) na instituição financeira onde fez o empréstimo. A partir dessas informações, o consumidor pode negociar as condições da nova operação com outra entidade interessada em conceder-lhe novo crédito.
É importante que o cliente solicite o valor do Custo Efetivo Total (CET) da nova transação, para poder de comparar os valores dos encargos e despesas cobrados pelas instituições. Vale verificar também todas as condições do novo contrato, com relação a número de prestações, taxas de juros, tarifas, para confirmar que essa transferência seja realmente vantajosa.
De acordo com o Banco Central, os recursos obtidos serão destinados à quitação do saldo devedor da operação original, e o novo banco é que transfere os recursos diretamente para a instituição original, quitando, assim, a dívida antecipadamente. Esses custos relacionados à transferência de recursos entre bancos não podem ser repassados ao cliente.
A instituição financeira original tem um prazo de até 5 dias para eventualmente renegociar com seu cliente e oferecer condições mais vantajosas. Caso o consumidor desista da portabilidade, ele deverá formalizar a desistência com a instituição credora original que comunicará à instituição que assumiria a dívida.
COMO RECLAMAR
Consumidores que querem tirar dúvidas e registrar reclamações sobre portabilidade de crédito e outros assuntos bancários podem procurar o Banco Central. O contato pode ser feito pelo Fale Conosco, pelo telefone 145 (de segunda a sexta, das 8h às 20h, com custo de ligação local) ou pelo aplicativo BC + perto.

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