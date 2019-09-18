Porta-voz: governo criou gabinete para acompanhar desdobramentos de ataques Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O general afirmou ainda que, para o presidente Jair Bolsonaro (PSL) , a política de preço de combustível é de responsabilidade da Petrobras. "Presidente vem vocalizando isso", disse Rêgo Barros.

Segundo o porta-voz, a ideia é que o gabinete mantenha Bolsonaro informado sobre os desdobramentos e estude "planos de ação" para "conter eventuais consequências que possam impactar nosso País".

SALÁRIO MÍNIMO

O porta-voz disse que Bolsonaro não se manifestou sobre estudo da equipe econômica para congelamento do salário mínimo. Segundo Rêgo Barros, "aspectos técnicos" sobre economia são capitaneados pelo ministro Paulo Guedes.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, a equipe econômica avalia retirar da Constituição Federal a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação.

Estadão/Broadcast que o descontingenciamento deve chegar a R$ 12 bilhões neste mês. Rêgo Barros também não comentou sobre quanto o governo estima desbloquear do Orçamento. Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , confirmou aoque o descontingenciamento deve chegar a R$ 12 bilhões neste mês.