Por que mesmo após acordo com governo a greve de caminhoneiros continua?

Na noite desta quinta-feira (24), o governo federal anunciou um acordo com alguns líderes dos caminhoneiros para suspender a paralisação por 15 dias. Mas, em todo o país, inclusive no Espírito Santo, os protestos continuam nas estradas, nesta sexta-feira (25), com bloqueio da passagem de veículos de carga, e não há uma afirmação enfática da categoria sobre o fim da greve.

Greve dos caminhoneiros: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi

A continuidade da paralisação, no entanto, não surpreendeu as lideranças do movimento, tampouco o governo. As entidades que coordenam a greve explicam que o setor é muito pulverizado e, como cada motorista funciona como uma empresa, decisões das lideranças não necessariamente são seguidas pelos membros.

Essa pulverização do setor e a atuação independente de cada membro sempre foi destacada nas negociações pelas duas principais entidades que representam os caminhoneiros: a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), que firmou o acordo com o governo, e a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), que não concordou com as negociações e deixou a reunião no Palácio do Planalto.

Grupos de caminhoneiros, inclusive, dispensam a orientação dos sindicatos e se organizam por grupos de WhatsApp, com "porta-vozes informais".

Para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, é preciso "dar um tempo" para os líderes das categorias conversarem com as bases. E afirmou que os efeitos do acordo não ocorrem "imediatamente".

"Eles (caminhoneiros) assinaram. Eles vão levar às suas bases. É isso que foi dito, é isso que está escrito. Eles vão levar às suas bases. Então nós temos que dar também um tempo. Isso não é imediatamente. Eles vão levar os dados todos às suas bases", afirmou Padilha, após participar de um evento sobre governança em um dos anexos do Palácio do Planalto, em Brasília, nesta sexta.

Padilha acrescentou que é um "processo lento" até que o acordo firmado com as lideranças da categoria chegue aos caminhoneiros nas estradas.

"A nossa aposta é que o movimento vá sendo desmobilizado progressivamente. Não sei se terá normalidade total no fim de semana. Acreditamos que o processo inicia hoje (sexta-feira), mas é impossível prever com que tempo teremos plena normalidade", declarou.

O ministro ainda condicionou o cumprimento do acordo por parte do governo à contrapartida dos caminhoneiros. "Quando se faz um acordo, se pressupõe compromisso de ambas as partes."

O QUE OS GREVISTAS QUEREM

Esta sexta-feira é o quinto dia de paralisação dos caminhoneiros em diversos Estados do país e no Distrito Federal. A principal reivindicação dos caminhoneiros é a redução da carga tributária sobre o diesel. Os motoristas pedem que se zere a alíquota de PIS/Pasep e Cofins e a isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Os impostos representam quase a metade do valor do combustível na refinaria. Segundo eles, a carga tributária menor daria fôlego ao setor, já que o diesel representa 42% do custo do frete.

Na noite desta quinta-feira (24), após uma reunião de mais de seis horas, governo e representantes de entidades de caminhoneiros anunciaram uma série de medidas para pôr fim ao movimento. As lideranças da categoria se comprometeram a suspender a paralisação por 15 dias. Em troca, a Petrobras mantém a redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 30 dias, enquanto o governo costura formas de reduzir os preços. A Petrobras mantém o compromisso de custear esse desconto, estimado em R$ 350 milhões, nos primeiros 15 dias. Os próximos 15 dias serão patrocinados pela União.

OS PONTOS DO ACORDO





Pela proposta, o governo assumiu 12 compromissos.

1 - CIDE ZERADA

Reduzir a zero a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), em 2018, sobre o óleo diesel, bem como as necessárias providências decorrentes dessa medida.

2 - REDUÇÃO NA REFINARIA

Manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços na refinaria, já praticados pela Petrobras, nos próximos trinta dias, havendo as necessárias compensações financeiras pela União à Petrobras.

3 - AJUSTE MENSAL

Assegurar a periodicidade mínima de 30 dias para reajustes do preço do óleo diesel na refinaria, com as devidas compensações pela União à Petrobras, no intuito de garantir a autonomia da estatal.

4 - CORREÇÃO DA TABELA

Reeditar, no dia 1º de junho de 2018, a Tabela de Referência do frete do serviço do transporte remunerado de cargas por conta de terceiro, e mantê-la atualizada trimestralmente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

5 - ISENÇÃO DE PEDÁGIO

Promover junto aos Estados a implementação da isenção de tarifas de pedágio previstas na lei 13.103/2015, com a não cobrança sobre o eixo suspenso em caminhões vazios. Caso não seja bem sucedida a tratativa administrativa com os Estados, a União adotará as medidas judiciais cabíveis.

6 - 30% PARA AUTÔNOMOS

Editar medida provisória em até 15 dias para autorizar a Conab a contratar transporte rodoviário de cargas, dispensando licitação, para até 30% de sua demanda de frete, para cooperativas ou sindicatos de caminhoneiros autônomos.

7 - NÃO REONERAÇÃO

Não promover a reoneração da folha de pagamento do setor de transporte de cargas.

8 - EXTINÇÃO DE AÇÕES

Requerer a extinção das ações judiciais de qualquer natureza propostas pela União contra entidades relacionadas com o movimento de caminhoneiros.

9 - COMUNICAR AUTORIDADES

Informar às autoridades de trânsito para instrução nos eventuais processos instaurados contra as entidades ou caminhoneiros em decorrência de atos praticados na greve.

10 - REUNIÕES PERIÓDICAS

Manter com as entidades reuniões periódicas para acompanhamento dos compromissos acordados, ficando estabelecido o prazo de 15 dias para a celebração do próximo encontro.

11 - TERCEIRIZAÇÃO

Buscar junto à Petrobras dar oportunidade aos transportadores autônomos nas operações de transporte de cargas rodoviárias na qualidade de terceirizados das empresas contratadas pela estatal.

12 - RENOVAÇÃO DA FROTA

Solicitar à Petrobras que seja observada a Resolução/ANTT nº 420, de 2004, no que diz respeito à renovação da frota nas contratações de transporte rodoviário de carga.

(Com informações da Agência Estado e do G1)