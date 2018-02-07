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Para dia 28

Por falta de votos, governo adia votação da reforma da Previdência

Anúncio foi feito após relator apresentar texto final da reforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 14:39

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 14:39

Sem votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, o governo federal adiou do dia 20 para 28 de fevereiro a data limite para aprovação da proposta no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a matéria começa a ser discutida no dia 19, mas a ideia é trabalhar até o fim deste mês na tentativa de construir uma maioria a favor da proposta.
Aguinaldo anunciou o novo prazo ao lado do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), que apresentou, nesta quarta-feira (7), o texto final da reforma, sem grandes alterações, mantendo basicamente as mudanças negociadas com a base do governo em dezembro - antes do recesso parlamentar.
O deputado Arthur Maia, relator da reforma da Previdência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Entre as mudanças estão a retirada dos trabalhadores rurais, dos idosos de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC-Loas) e a manutenção do tempo mínimo de contribuição em 15 anos. Maia citou também a pensão integral para famílias de policiais mortos em serviço, antecipada por ele na terça-feira (6). "Basicamente é isto que está posto", disse o relator.
Ele destacou que outros pontos de pressão por mudanças, como integralidade (último salário da carreira) e paridade (mesmo reajuste dos ativos) para os servidores públicos que ingressaram antes de 2003 - sem exigência de idade mínima (de 65 anos, no caso de homens e 62 anos, mulheres) e permissão para acumular benefícios (aposentadoria e pensão) até o teto do INSS ficaram de fora do texto final porque não há garantia de que essas concessões vão facilitar a aprovação da reforma.
"Não adianta fazer concessões para quem está contra a reforma", destacou Maia, acrescentando, porém que essas mudanças podem ocorrer durante a votação da reforma.
O Planalto sinalizou que aceitaria essas mudanças em troca de votos, mas na reunião com líderes do governo na noite de terça-feira (6), o clima era de pessimismo, segundo interlocutores.
"Vamos enfrentar esse tema até o dia 28", disse Ribeiro.

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