Política de anúncios do Facebook é criticada por empresas

Facebook Crédito: Pixabay

O Facebook está enfrentando mais críticas por sua decisão de categorizar a divulgação de notícias como conteúdo político. Empresas de comunicação agora estão instando Mark Zuckerberg a mudar essa regra. Sete grupos representando companhias de imprensa e transmissão de notícias em mais de 120 países - entre elas New York Times, BBC.com e 21st Century Fox - enviaram uma carta para Zuckerberg ontem.

As empresas criticam a decisão da rede social de colocar os artigos delas em uma base de dados pública ao lado de anúncios de candidatos políticos.

Vemos sua política como outro passo em direção ao aprofundamento de uma narrativa falsa e perigosa que borra as linhas entre a produção real de notícias da mídia profissional e propaganda, diz a carta. Divulgar nossos produtos, ou assinaturas de nossos produtos, não está separado de nosso jornalismo ou de liberdade de imprensa.

"LISTA LIMPA"

Sob as novas regras, qualquer anúncio promovendo conteúdo político  mesmo notícias sobre política e eleições  será colocado em um arquivo que inclui as identidades de quem está pagando pela publicidade e dados demográficos de quem viu os anúncios, por até sete anos. Este arquivo começou nos EUA, mas a rede social disse que planeja expandir a abordagem para o resto do mundo.

O Facebook deve reconhecer o valor do jornalismo criado por empresas de comunicação independentes e repeitar o papel crítico que o jornalismo tem em dar apoio a sociedades em todo o mundo, afirmou em comunicado Michael Golden, presidente da World Association of Newspapers and News Publishers.

Após meses de críticas sobre o uso que russos fizeram do site para influenciar a eleição presidencial americana de 2016, o Facebook alertou as empresas sobre as novas regras em maio. A notícia da mudança gerou mais reclamações, fazendo com que a rede social anunciasse que trabalharia com as companhias de comunicação para criar uma política que distinguisse jornalismo das campanhas eleitorais.

Transparência leva a maior responsabilidade, e isso é algo que nossos parceiros da imprensa têm encorajado, que é porque estamos nos movendo nesta direção para toda publicidade que envolva conteúdo político, explicou em e-mail Campbell Brown, diretora do Facebook para parcerias globais de notícias.

O diretor executivo da News Media, David Chavern, um dos maiores críticos da nova política do Facebook, ofereceu, no mês passado, uma alternativa que isentaria uma lista de grandes empresas de notícias da nova exigência.

Estamos trabalhando para tratar anúncios de conteúdo noticioso diferentemente no arquivo, o que resolve a preocupação fundamental dos nossos parceiros de comunicação, informou Brown. Uma isenção ou lista limpa anularia diretamente os novos níveis de transparência que estamos tentando atingir.