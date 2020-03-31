Poder de fogo a ser dado ao BC vira debate

A ideia é que a proposta de ampliar os poderes do BC seja incluída na PEC do "orçamento de guerra", que deverá começar a ser votada esta semana. O alcance da autorização é maior do que o mencionado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em entrevista coletiva na sexta-feira passada. Ele mencionou apenas a compra de carteiras de créditos, mas o escopo vai além. O governo não enviou ainda a proposta, mas começou a negociar o texto em reunião virtual com lideranças do Congresso.

Para aprovar uma PEC são necessários três quintos de apoio da Câmara (308 de 513 deputados) e do Senado (49 de 81 senadores).