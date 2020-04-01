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Coronavírus

PMI industrial da zona do euro cai a 44,5 em março, mostra leitura final

O índice de gerentes de compras caiu em meio aos efeitos da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 08:26

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 08:26

Data: 06/03/2020 - Coronavírus está afetando a economia global, derrubando bolsas em todo o mundo
Coronavírus está afetando a economia global, derrubando bolsas em todo o mundo Crédito: Pixabay
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 49,2 em fevereiro para 44,5 em março, em meio aos efeitos da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.
O resultado ficou abaixo da estimativa preliminar de março e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 44,8 em ambos os casos.
O PMI industrial do bloco vem se mantendo abaixo da marca de 50, que indica contração do setor manufatureiro, por 14 meses seguidos.

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