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PMI composto da zona do euro cai a 29,7 em março, mínima histórica

O resultado ficou bem abaixo da leitura prévia de março e da previsão de 31,4 dos analistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 07:55

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 07:55

Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo
Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo Crédito: Funtap - stock.adobe.com
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 51,6 em fevereiro para a mínima histórica de 29,7 em março, em meio aos efeitos adversos da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.
O resultado ficou bem abaixo da leitura prévia de março e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 31,4 em ambos os casos.
No mesmo período, apenas o PMI de serviços da zona do euro recuou de 52,6 para 26,4, também mínima inédita. A estimativa preliminar havia sido de 28,4.
As leituras dos PMIs abaixo de 50 mostram que a atividade econômica do bloco se contraiu em ritmo recorde no mês passado.

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