PMI composto da zona do euro cai a 29,7 em março, mínima histórica

Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo Crédito: Funtap - stock.adobe.com

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 51,6 em fevereiro para a mínima histórica de 29,7 em março, em meio aos efeitos adversos da pandemia de coronavírus , segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.

O resultado ficou bem abaixo da leitura prévia de março e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 31,4 em ambos os casos.

No mesmo período, apenas o PMI de serviços da zona do euro recuou de 52,6 para 26,4, também mínima inédita. A estimativa preliminar havia sido de 28,4.