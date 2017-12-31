Planejamento e inovação são essenciais para crescimento profissional

Em tempos de crise, se deu bem quem foi inovador e fez o planejamento do seu negócio para os próximos anos. Na avaliação de especialistas, se destacaram as empresas que pensaram à frente e investiram em boas técnicas de gestão condizentes com a realidade mais difícil.
Para o consultor João Luiz Borges de Araújo, diretor da Idea Consultoria Empresarial, além das reorganizações que são necessárias, é preciso ainda oferecer serviços mais completos para seu público. Reestruturação foi a palavra da vez na crise. Mas não basta apenas fazê-la sem um planejamento a longo prazo, é preciso pensar onde você quer chegar daqui a algum tempo, como quer chegar lá, e traçar estratégias com base nisso.
A principal das estratégias, segundo João Luiz, é conhecer seu público. Você tem que procurar ser especialista naquele seu nicho de mercado, oferecendo um serviço completo e diferencial para esse público. Ampliar a atuação para outros nichos também é uma boa aposta. O empreendedor sempre tem que pensar se pode fazer melhor e mais.
INOVE
Iniciativas inovadoras também são bons caminhos para se sobressair nos momentos difíceis. O diretor de Inovação, Tecnologia e Produtividade do Senai, Mateus Simões de Freitas, explica que uma ação assim agrega valor a produtos e serviços, gerando riqueza.
Você investe em inovação quando precisa fazer melhorias e alcançar novos mercados. Aí você agrega valor a aquele produto ou serviço, tornando-o mais interessante. É preciso entender que inovação trata-se de um produto novo ou aprimorado que vai para o mercado, se convertendo em riqueza. Se não gerou nota fiscal no final do projeto, ainda não é inovação, afirma.
Apesar de necessário, o diretor do Senai ressalta que o investimento em inovação deve ser constante, e não pontual. Você tem que estar sempre se desafiando, pensando e investindo em coisas novas, sem cair na zona de conforto, afinal, a inovação quando é consistente, e for um passo bem planejado, deixa sim a crise pra trás. Muitos argumentam que custa caro, mas tem que lembrar que existem financiadores e editais de fomento que estão sempre dispostos a ajudar bons projetos.
Esse é o caso da Mogai, empresa capixaba de tecnologia, que desenvolve produtos para a indústria e está no mercado há 20 anos. O sócio-proprietário Franco Machado, de 44 anos, conta que a empresa foi investindo aos poucos em inovação, até que mergulhou de vez na área em 2012.
Dois anos depois, o primeiro produto inovador da empresa já estava disponível no mercado: o Photopography, que processa imagens e mede o volume de pilhas de materiais diversos, como de minério, areia e brita. Com isso, a produtividade da medição deu um salto. O que era feito por topografia e demorava cerca de dois dias, agora, é feito em 20 minutos e de forma mais precisa.
Essa foi uma aposta que nos fez dar uma virada e, com base nesses bons resultados, já estamos investindo em inovações para novos nichos de mercado, com produtos e tecnologias para os setores agropecuário e petrolífero. Tivemos um salto de eficiência que nos motiva a seguir pensando no futuro, comenta.
Com as inovações e os bons resultados do ano, as projeções de Franco para a empresa em 2018 são pra lá de positivas. Temos boas perspectivas, com um possível financiamento de um fundo de investimento que vai nos possibilitar ir para o mercado internacional. Com isso, projetamos ter nosso terceiro ano seguido de crescimento, dobrando de tamanho e abrindo novos empregos, avalia.
ESTADO CRIOU 3,7 MIL VAGAS NESTE ANO
Os números do mercado de trabalho começaram a melhorar em 2017. No Espírito Santo, enquanto foram demitidos 271.318 funcionários, foram contratadas 275.099 pessoas, totalizando 3.781 vagas abertas. Apesar de pequeno, o número representa uma melhora em relação à 2016, quando o Estado fechou quase 38 mil postos de trabalho.
A indústria de transformação de matérias-primas foi o setor que mais abriu vagas no ano, com saldo positivo de 1.883. Na sequência aparecem a agropecuária (com 1.712 vagas), a construção civil (677), e o setor de serviços (657).
Além da melhora nos índices de desemprego, o empresariado ainda vê o ano com bons olhos em função da pequena recuperação da economia brasileira, com a inflação mais baixa e a queda da taxa básica de juros (Selic), além da melhora do Produto Interno Bruto (PIB), que deve fechar o ano com alta entre 0,7% e 1%.
Com as melhoras registradas até aqui, as projeções para o ano novo são bem otimistas. O mercado financeiro já prevê que o PIB nacional cresça 2,5% e a taxa Selic fique abaixo dos atuais 7%. Já a classe produtiva prospecta números ainda melhores no mercado de trabalho em função, sobretudo, da reforma trabalhista que, segundo empresários, deve acelerar as contratações.
Outra previsão otimista é a de melhora do consumo das famílias, com crescimento de 2,8%. Esse é um dos principais indicadores que provam essa virada. Se as famílias consomem mais, é porque há mais emprego, que a inflação está baixa e os preços baratearam, e que os juros estão menores. Este ano começamos a ver a melhora desse índice, que está puxando a retomada para o ano que vem. Com isso aumentando, deveremos ter resultados ainda melhores, avaliou o especialista e pesquisador de economia aplicada Marcel Balassiano, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).