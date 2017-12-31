Planejamento e inovação são essenciais para crescimento profissional

Empresário da área de tecnologia, Franco Machado investiu em inovação com o processamento de imagens Crédito: Carlos Alberto Silva

Em tempos de crise, se deu bem quem foi inovador e fez o planejamento do seu negócio para os próximos anos. Na avaliação de especialistas, se destacaram as empresas que pensaram à frente e investiram em boas técnicas de gestão condizentes com a realidade mais difícil.

Para o consultor João Luiz Borges de Araújo, diretor da Idea Consultoria Empresarial, além das reorganizações que são necessárias, é preciso ainda oferecer serviços mais completos para seu público. Reestruturação foi a palavra da vez na crise. Mas não basta apenas fazê-la sem um planejamento a longo prazo, é preciso pensar onde você quer chegar daqui a algum tempo, como quer chegar lá, e traçar estratégias com base nisso.

A principal das estratégias, segundo João Luiz, é conhecer seu público. Você tem que procurar ser especialista naquele seu nicho de mercado, oferecendo um serviço completo e diferencial para esse público. Ampliar a atuação para outros nichos também é uma boa aposta. O empreendedor sempre tem que pensar se pode fazer melhor e mais.

Empresário da área de tecnologia, Franco Machado investiu em inovação com o processamento de imagens Crédito: Carlos Alberto Silva

INOVE

Iniciativas inovadoras também são bons caminhos para se sobressair nos momentos difíceis. O diretor de Inovação, Tecnologia e Produtividade do Senai, Mateus Simões de Freitas, explica que uma ação assim agrega valor a produtos e serviços, gerando riqueza.

Você investe em inovação quando precisa fazer melhorias e alcançar novos mercados. Aí você agrega valor a aquele produto ou serviço, tornando-o mais interessante. É preciso entender que inovação trata-se de um produto novo ou aprimorado que vai para o mercado, se convertendo em riqueza. Se não gerou nota fiscal no final do projeto, ainda não é inovação, afirma.

Apesar de necessário, o diretor do Senai ressalta que o investimento em inovação deve ser constante, e não pontual. Você tem que estar sempre se desafiando, pensando e investindo em coisas novas, sem cair na zona de conforto, afinal, a inovação quando é consistente, e for um passo bem planejado, deixa sim a crise pra trás. Muitos argumentam que custa caro, mas tem que lembrar que existem financiadores e editais de fomento que estão sempre dispostos a ajudar bons projetos.

Esse é o caso da Mogai, empresa capixaba de tecnologia, que desenvolve produtos para a indústria e está no mercado há 20 anos. O sócio-proprietário Franco Machado, de 44 anos, conta que a empresa foi investindo aos poucos em inovação, até que mergulhou de vez na área em 2012.

Dois anos depois, o primeiro produto inovador da empresa já estava disponível no mercado: o Photopography, que processa imagens e mede o volume de pilhas de materiais diversos, como de minério, areia e brita. Com isso, a produtividade da medição deu um salto. O que era feito por topografia e demorava cerca de dois dias, agora, é feito em 20 minutos e de forma mais precisa.

Essa foi uma aposta que nos fez dar uma virada e, com base nesses bons resultados, já estamos investindo em inovações para novos nichos de mercado, com produtos e tecnologias para os setores agropecuário e petrolífero. Tivemos um salto de eficiência que nos motiva a seguir pensando no futuro, comenta.

Com as inovações e os bons resultados do ano, as projeções de Franco para a empresa em 2018 são pra lá de positivas. Temos boas perspectivas, com um possível financiamento de um fundo de investimento que vai nos possibilitar ir para o mercado internacional. Com isso, projetamos ter nosso terceiro ano seguido de crescimento, dobrando de tamanho e abrindo novos empregos, avalia.

ESTADO CRIOU 3,7 MIL VAGAS NESTE ANO

Os números do mercado de trabalho começaram a melhorar em 2017. No Espírito Santo, enquanto foram demitidos 271.318 funcionários, foram contratadas 275.099 pessoas, totalizando 3.781 vagas abertas. Apesar de pequeno, o número representa uma melhora em relação à 2016, quando o Estado fechou quase 38 mil postos de trabalho.

Indústria foi o setor que mais gerou empregos em 2017 Crédito: Carlos Alberto Silva

A indústria de transformação de matérias-primas foi o setor que mais abriu vagas no ano, com saldo positivo de 1.883. Na sequência aparecem a agropecuária (com 1.712 vagas), a construção civil (677), e o setor de serviços (657).

Além da melhora nos índices de desemprego, o empresariado ainda vê o ano com bons olhos em função da pequena recuperação da economia brasileira, com a inflação mais baixa e a queda da taxa básica de juros (Selic), além da melhora do Produto Interno Bruto (PIB), que deve fechar o ano com alta entre 0,7% e 1%.

Com as melhoras registradas até aqui, as projeções para o ano novo são bem otimistas. O mercado financeiro já prevê que o PIB nacional cresça 2,5% e a taxa Selic fique abaixo dos atuais 7%. Já a classe produtiva prospecta números ainda melhores no mercado de trabalho em função, sobretudo, da reforma trabalhista que, segundo empresários, deve acelerar as contratações.