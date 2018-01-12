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Agência de risco

Planalto diz que Fazenda é que vai falar sobre rating da S&P

O rebaixamento sugere que a modificação foi influenciada pela não aprovação da reforma da Previdência no final do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 00:35

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 00:35

De acordo com o Planalto, caberá ao Ministério da Fazenda emitir nota sobre o assunto Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Secretaria de Imprensa da Presidência da República não irá se pronunciar sobre a decisão da agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) que rebaixou o rating do Brasil de BB para BB-.
De acordo com o Planalto, caberá ao Ministério da Fazenda emitir nota sobre o assunto. O rebaixamento sugere que a modificação foi influenciada pela não aprovação da reforma da Previdência no final do ano passado, pelo Congresso.
Nos últimos dias, os fatos considerados positivos pela economia foram comemorados não só pelo presidente Michel Temer, mas também pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e da Secretaria Geral da Presidência.

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