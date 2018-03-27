Pista do novo aeroporto recebe sinal verde para pousos e decolagens

A pista do novo Aeroporto de Vitória recebeu sinal verde para pousos e decolagens. A autorização para funcionamento, publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Diário Oficial da União desta terça-feira (27), dá aval para o início da operação do novo terminal, previsto para ser inaugurado na sexta-feira (30).

A portaria, que concede a certificação operacional do aeroporto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), também muda a classificação operacional do terminal de 4C para 4D. Isso significa que o aeroporto agora está apto a receber novos tipos de aeronaves, segundo a Anac, inclusive para rotas internacionais.

Vista aérea do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta

Mas a agência ressalta que, para ter novos voos internacionais, o terminal precisa contar com algumas especificidades, como a presença da Polícia Federal e da Alfândega, além de demanda de empresas aéreas.

"Cabe ressaltar que o interesse em operar voos internacionais é uma tratativa direta entre a administração do terminal e as empresas aéreas. Cabe à Anac, neste caso, apenas verificar e validar o cumprimento dos requisitos operacionais e de segurança para realização de voos internacionais", informou a Anac.

Pista do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta

CUSTOS

Gazeta Online já adiantou, a ampliação do complexo vai mudar o aeroporto de categoria e, com isso, A mudança de classificação de 4C para 4D também pode trazer impacto para o bolso dos passageiros. Conforme reportagem dojá adiantou, a ampliação do complexo vai mudar o aeroporto de categoria e, com isso, aumentar a tarifa de embarque , que é a taxa cobrada diretamente no bilhete do passageiro. Já a mudança de classificação pode alterar os valores das outras tarifas aeroportuárias, que englobam taxa de pouso, de permanência e de armazenagem, e que não são pagas diretamente pelos passageiros, mas que podem acabar se refletindo em um efeito cascata.

Visitação durante a fase final das obras do terminal do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação