Pista do novo Aeroporto de Vitória será liberada na terça, diz Rose

Pista do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta

A nova pista do Aeroporto de Vitória foi liberada para pousos e decolagens pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A informação é da senadora Rose de Freitas, que explicou através da assessoria que o certificado operacional do novo aeroporto foi enviado pela Anac para publicação e estará nesta terça-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU).

Na prática, a homologação da pista permite que, de fato, o aeroporto comece a operar já nesta semana. Para a liberação, foram realizadas vistorias, análises e testes de segurança por técnicos da agência.

A nova pista do aeroporto tem 2.058 metros de extensão, sendo 308 metros maior que a atual, que tem 1.750m. A expansão permitirá pousos e decolagens de aeronaves de maior porte e que comportam mais passageiros.

A Anac foi procurada pelo Gazeta Online, mas não deu mais detalhes sobre a liberação. A agência destacou apenas que o processo de homologação só é concluído com a publicação no Diário Oficial da União, "o que deve sair em breve", limitou-se a informar.