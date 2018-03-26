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Homologação

Pista do novo Aeroporto de Vitória será liberada na terça, diz Rose

Certificação da nova pista deverá ser publicada no Diário Oficial da União

Publicado em 26 de Março de 2018 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 18:52
Pista do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta
A nova pista do Aeroporto de Vitória foi liberada para pousos e decolagens pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A informação é da senadora Rose de Freitas, que explicou através da assessoria que o certificado operacional do novo aeroporto foi enviado pela Anac para publicação e estará nesta terça-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU).
Na prática, a homologação da pista permite que, de fato, o aeroporto comece a operar já nesta semana. Para a liberação, foram realizadas vistorias, análises e testes de segurança por técnicos da agência.
A nova pista do aeroporto tem 2.058 metros de extensão, sendo 308 metros maior que a atual, que tem 1.750m. A expansão permitirá pousos e decolagens de aeronaves de maior porte e que comportam mais passageiros.
A Anac foi procurada pelo Gazeta Online, mas não deu mais detalhes sobre a liberação. A agência destacou apenas que o processo de homologação só é concluído com a publicação no Diário Oficial da União, "o que deve sair em breve", limitou-se a informar.
A Infraero também não confirmou a liberação, ressaltando que até sexta-feira (30), dia em que o novo aeroporto entra em funcionamento, tudo estará nas condições operacionais necessárias.

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