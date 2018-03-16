PIS/Pasep: 157 mil trabalhadores do ES ainda não sacaram abono

Um total de 157.801 trabalhadores do Espírito Santo ainda não realizaram o saque do abono salarial do PIS/Pasep do ano-base 2016. Os dados são do Ministério do Trabalho, que dispõe de R$ 117.465.274,56 para efetuar os pagamentos.

Carteira de trabalho: benefício ao trabalhador Crédito: Divulgação

Têm direito ao benefício aqueles que trabalharam formalmente por pelo menos um mês em 2016 com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, à época o trabalhador deveria estar inscrito no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O abono salarial ano-base 2016 começou a ser pago em 27 de julho de 2017. Nesta quinta-feira (15), no entanto, o Ministério do Trabalho liberou o último lote do pagamento - destinado a quem é da iniciativa privada e nasceu nos meses de maio e junho. Também a partir de ontem começaram a ser pagos os servidores públicos com final da inscrição 8 e 9.

Com isso, quem se enquadra na regra do abono pode sacar o benefício até o dia 29 de junho, que é o prazo final. A partir de então, os recursos que não forem sacados serão destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

VALORES

O valor que cada trabalhador tem para receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente no ano-base e varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor cheio. Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo. E assim sucessivamente. Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro na Caixa. Para os funcionários públicos, a referência é o Banco do Brasil.

Em todo o país, 17.978.582 trabalhadores já receberam o benefício, o que representa 73,3% do total. Os valores sacados até agora somam mais de R$ 13,2 bilhões. Mas ainda há um valor superior a R$ 4,8 bilhões disponível para ser sacado.