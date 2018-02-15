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Banco Central

Piora no cenário internacional contribui para fim de corte de juros

Segundo ata do Copom, a frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira também podem elevar a inflação no País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 12:10

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 12:10

Banco Central Crédito: Reprodução/Web
O Banco Central indicou que a piora no cenário internacional e a retomada mais consistente da atividade no Brasil são fatores que contribuem para o fim do ciclo de queda da taxa básica de juros, a Selic, segundo ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta quinta-feira, 15.
A evolução da conjuntura em linha com o cenário básico do Copom, a recuperação mais consistente da economia e uma piora no cenário internacional favoreceriam a interrupção do processo de flexibilização, trouxe o documento, em trecho sobre a discussão dos membros do comitê sobre os próximos passos a serem tomados pela autoridade monetária.
Na semana passada, o BC desacelerou o passo e cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, ao novo patamar recorde de 6,75% ao ano, e sinalizou o fim do ciclo de afrouxamento na Selic devido à melhor recuperação da atividade econômica no país.
"De um lado, a continuidade do ambiente com inflação subjacente em níveis confortáveis ou baixos, com intensificação do risco de sua propagação, abriria espaço para essa flexibilização adicional. O mesmo ocorreria no caso de alterações no balanço de riscos que resultem em menor probabilidade de aumento de prêmios de risco e consequente elevação da trajetória prospectiva da inflação", informa o documento - em referência à aprovação da Reforma da Previdência.
Por outro lado, ponderou o Copom, a evolução da conjuntura em linha com o cenário básico do BC, a recuperação mais consistente da economia e uma piora do cenário internacional seriam os fatores determinantes para o fim do ciclo de cortes da Selic em março.
O documento relata ainda que todos os membros do colegiado concordaram que a evolução da conjuntura econômica e do balanço de riscos para a inflação se deu - em grande medida - como esperado, possibilitando o corte de 0,25 ponto porcentual na Selic na semana passada.
Ajustes na economia. Na ata divulgada hoje, o BC também afirma que uma "frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória de inflação no horizonte relevante para a política monetária".
De acordo com o BC, este risco ligado ao andamento das reformas "se intensifica no caso de reversão do corrente cenário externo favorável para economias emergentes".

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