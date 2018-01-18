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Reforma da Previdência

'Pior é votar e perder', diz líder do PR sobre reforma da Previdência

José Rocha ressaltou que proximidade com eleições pode atrapalhar projeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 21:37

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 21:37

Deputado José Rocha (PR-BA) durante sessão de comissão da Câmara Crédito: Leonardo prado
O líder do PR na Câmara, deputado José Rocha (BA), disse nesta quarta-feira que, se for para perder, é melhor nem colocar a reforma da Previdência em votação, no dia 19 de fevereiro. O pessimismo sobre a votação foi explicitado pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e endossado pelo vice-presidente da Casa, Fábio Ramalho (PMDB-MG).
Nesta quarta-feira, em entrevista AO GLOBO, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, rebateu Maia e afirmou que o plano A do governo é apoiar o projeto.
A avaliação do líder do PR, assim como de outros aliados, é que, em ano eleitoral, os parlamentares não querem assumir o desgaste de uma pauta impopular.
"Nesta questão da Previdência, é constatar se tem os números para aprovar ou não. Antes, era ano pré-eleitoral (em dezembro, quando desistiram de votar). Agora, já é ano eleitoral. O pior é votar e perder", disse José Rocha.

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