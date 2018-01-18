'Pior é votar e perder', diz líder do PR sobre reforma da Previdência

Deputado José Rocha (PR-BA) durante sessão de comissão da Câmara Crédito: Leonardo prado

O líder do PR na Câmara, deputado José Rocha (BA), disse nesta quarta-feira que, se for para perder, é melhor nem colocar a reforma da Previdência em votação, no dia 19 de fevereiro. O pessimismo sobre a votação foi explicitado pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e endossado pelo vice-presidente da Casa, Fábio Ramalho (PMDB-MG).

Nesta quarta-feira, em entrevista AO GLOBO, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, rebateu Maia e afirmou que o plano A do governo é apoiar o projeto.

A avaliação do líder do PR, assim como de outros aliados, é que, em ano eleitoral, os parlamentares não querem assumir o desgaste de uma pauta impopular.