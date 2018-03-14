PIB do Espírito Santo cresce após dois anos de queda

A economia capixaba saiu da recessão. Após dois anos com resultados negativos, o Produto Interno Bruto (PIB) estadual cresceu 1,7% no acumulado de 2017.

Segundo os dados, divulgados na tarde desta quarta-feira (14), pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o resultado estadual foi melhor que o nacional. O PIB do país ficou em 1%, no acumulado do ano de 2017 comparado ao mesmo período de 2016.

Em 2016, o PIB capixaba ficou em -9,3%. Inicialmente a queda divulgada foi de -12%, mas os dados foram revisados e o IJSN chegou a este percentual. Com isso, PIB do Estado ficou avaliado em R$ 114,4 bilhões.

Já em 2015, o Espírito Santo também teve uma retração no crescimento (-2,1%), porém ela foi um pouco menor do que a anterior, e o PIB ficou avaliado em R$ 120,4 bilhões.

De acordo com a diretora presidente do IJSN, Gabriela Gomes de Macedo, os números de 2017 mostram que o Espírito Santo saiu da recessão e está indo em direção à retomada econômica.

"Esse consolidado dos dados do ano passado mostram que a tensão ficou para trás. Nosso crescimento também mostra isso. Os números de 2018 só vão confirmar esse crescimento positivo", comentou a diretora presidente do instituto, Gabriela Gomes de Macedo.

SETORES

Os setores que fizeram com que o resultado ficasse positivo em 2017 foram a indústria (1,7%) e o comércio (7%). Na indústria, a fabricação de produtos alimentícios foi a que teve o melhor desempenho, crescendo 13,2%, no ano. Já a venda de veículos, motocicletas, partes e peças foi a responsável pelo melhor índice do comércio varejista (30,6%).

Com relação ao resultado do quarto trimestre de 2017, o PIB capixaba foi estimado em R$ 30,3 bilhões, ou seja, ele teve um aumento de 0,1% comparado com o trimestre anterior.