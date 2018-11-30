PIB do Brasil avança 0,8% no terceiro trimestre

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PIB) brasileiro cresceu 0,8% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano, e totalizou R$ 1,716 trilhão, informou nesta sexta-feira (30), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o terceiro trimestre de 2017, o PIB avançou 1,3%. A alta é a maior desde o primeiro trimestre de 2017, quando houve crescimento de 1,1%. O Produto Interno Bruto () brasileiro cresceu 0,8% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano, e totalizou R$ 1,716 trilhão, informou nesta sexta-feira (30), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (). Na comparação com o terceiro trimestre de 2017, o PIB avançou 1,3%. A alta é a maior desde o primeiro trimestre de 2017, quando houve crescimento de 1,1%.

A alta de 6,6% nos investimentos -a formação bruta de capital fixo (FBCF)- foi destaque, com a maior alta desde o quarto trimestre de 2009, quando os investimentos avançaram 7,1% em relação ao terceiro trimestre daquele ano, no contexto da recuperação econômica após a crise econômica internacional de 2008.

A expectativa de analistas é que o dado tenho sido inflado pela mudança nas regras do Repetro, programa de incentivos tributários para a indústria de petróleo e gás, como revelou o Broadcast há duas semanas. Com as mudanças, plataformas já em atividade, que estavam registradas no exterior, foram registradas no País, contando como importações. O IBGE confirmou esse efeito, conforme apresentação distribuída a jornalistas.

O PIB do terceiro trimestre mostrou avanço de 10,2% nas importações em relação ao trimestre imediatamente anterior, melhor desempenho desde o segundo trimestre de 2016, quando o avanço foi de 10,6% em relação aos três primeiros meses daquele ano.

Pela ótica da oferta, o PIB de serviços, com alta de 0,5% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre de 2018, teve o maior desempenho desde o segundo trimestre de 2017, quando a alta foi de 0,9% em relação aos três primeiros meses do ano passado.

Já o PIB da indústria, que cresceu 0,4% ante o segundo trimestre de 2018, teve o melhor desempenho desde o quarto trimestre de 2017, quando a alta foi de 1,1% sobre o terceiro trimestre do ano passado. Ainda assim, na contramão do PIB industrial, a indústria de eletricidade teve queda de 1,1% na atividade do terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre de 2018. Foi o pior desempenho na comparação com trimestres imediatamente anteriores desde o primeiro trimestre de 2015, quando houve queda de 2,1%.

O resultado do PIB veio igual à mediana (0,80%) das estimativas dos analistas de 30 instituições consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam de uma alta de 0,40% a um avanço de 1,1%. Os técnicos do IBGE vão conceder entrevista dentro de instantes para comentar os resultados.

REVISÃO DOS DADOS DE 2017

Brasil cresceu 1,1% e não 1%, como divulgado anteriormente. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou a variação do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. No ano passado, ocresceu 1,1% e não 1%, como divulgado anteriormente.

O resultado reflete a revisão da taxa do quarto trimestre do ano passado ante o terceiro trimestre, que saiu de 0% para 0,2%. Já o PIB do quarto trimestre de 2017 ante o quarto trimestre de 2016 saiu de 2,1% para 2,2%. O resultado do terceiro trimestre de 2017 ante o segundo trimestre de 2017 também foi revisado e passou de 0,6% para 0,4%.