Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • PF prende três e apreende US$ 200 mil em ação contra câmbio ilegal no ES
Operação Paralelo

PF prende três e apreende US$ 200 mil em ação contra câmbio ilegal no ES

Além das prisões, a PF cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra e Nova Venécia.Três casas de câmbio tiveram as atividades suspensas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 12:10

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 12:10

Três pessoas foram presas pela Polícia Federal no Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal para combater o câmbio ilegal de moedas estrangeiras no Espírito Santo. Além das prisões, a PF cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra e Nova Venécia.Três casas de câmbio tiveram as atividades suspensas.
As investigações começaram após uma denúncia sobre a atuação de uma agência de turismo de Vila Velha, que atuava no mercado de compra e venda de moeda estrangeira, sem a autorização necessária do Banco Central.
Segundo a Polícia Federal, com o avanço das investigações foi possível identificar que o fornecedor de moeda estrangeira da agência de turismo era o proprietário de uma correspondente em operações de câmbio localizada em Vitória.
AGÊNCIA RECEBEU R$ 9 MILHÕES
As investigações da PF estimam que, apenas em 2016, a agência de turismo recebeu cerca de R$ 9 milhões de clientes interessados em comprar dólares e euros.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, apesar de possuir autorização do Banco Central para operar na compra e venda de moeda estrangeira, a casa de câmbio fornecia dólares e euros para a agência de turismo de forma ilegal, no mercado paralelo ou utilizando-se de dados falsos para registrar as operações.
Outra irregularidade observada era o fracionamento de operações de câmbio com o objetivo de burlar o limite para venda de moeda estrangeira sem necessidade de comprovação de renda.
Uma correspondente em operações de câmbio com autorização de funcionamento do Banco Central foi identificada atuando na compra e venda de moeda em espécie no mercado paralelo, sem registro das transações no Banco Central.
Foram identificadas ainda outras duas empresas que atuavam de forma clandestina no mercado de moeda estrangeira, sem autorização do Banco Central. No caso dessas empresas, todas as operações de câmbio eram ilegais.
Durante as investigações foram apreendidos aproximadamente 200 mil dólares negociados no mercado paralelo, que estavam sendo transportados sem documentação comprovando a origem do dinheiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados