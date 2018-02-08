PF prende três e apreende US$ 200 mil em ação contra câmbio ilegal no ES

Três pessoas foram presas pela Polícia Federal no Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal para combater o câmbio ilegal de moedas estrangeiras no Espírito Santo. Além das prisões, a PF cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra e Nova Venécia.Três casas de câmbio tiveram as atividades suspensas.

As investigações começaram após uma denúncia sobre a atuação de uma agência de turismo de Vila Velha, que atuava no mercado de compra e venda de moeda estrangeira, sem a autorização necessária do Banco Central.

Segundo a Polícia Federal, com o avanço das investigações foi possível identificar que o fornecedor de moeda estrangeira da agência de turismo era o proprietário de uma correspondente em operações de câmbio localizada em Vitória.

AGÊNCIA RECEBEU R$ 9 MILHÕES

As investigações da PF estimam que, apenas em 2016, a agência de turismo recebeu cerca de R$ 9 milhões de clientes interessados em comprar dólares e euros.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, apesar de possuir autorização do Banco Central para operar na compra e venda de moeda estrangeira, a casa de câmbio fornecia dólares e euros para a agência de turismo de forma ilegal, no mercado paralelo ou utilizando-se de dados falsos para registrar as operações.

Outra irregularidade observada era o fracionamento de operações de câmbio com o objetivo de burlar o limite para venda de moeda estrangeira sem necessidade de comprovação de renda.

Uma correspondente em operações de câmbio com autorização de funcionamento do Banco Central foi identificada atuando na compra e venda de moeda em espécie no mercado paralelo, sem registro das transações no Banco Central.

Foram identificadas ainda outras duas empresas que atuavam de forma clandestina no mercado de moeda estrangeira, sem autorização do Banco Central. No caso dessas empresas, todas as operações de câmbio eram ilegais.