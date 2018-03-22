PF desarticula esquema de R$ 64 milhões em fraudes tributárias

A Polícia Federal e a Receita deflagraram, na manhã desta quinta-feira, a operação Manigância contra um esquema que fraudou R$ 64 milhões em créditos tributários da União. Na ação, policiais cumprem 4 mandados de prisão temporária e outros 14 de busca e apreensão na capital paulista, no interior do estado e também em Florianópolis.
Os alvos são uma servidora da Receita Federal, acusada de participar do esquema, além de sócios de empresas de consultoria que intermediavam o repasse dos créditos fraudulentos.
A Justiça pediu o sequestro e bloqueio dos bens dos investigados que vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informações e estelionato.
Segundo a PF, há indícios da manipulação de mais de R$ 200 milhões em créditos tributários e estima-se que cerca de R$ 64 milhões tenham sido desviados dos cofres das união por meio do esquema.
A investigação começou em dezembro de 2016, quando houve uma denúncia contra uma servidora do órgão, que teria feito alterações nos sistemas de informação da Receita para modificar a titularidade de créditos tributários em benefício de outras empresas. Os créditos fraudulentos eram usados para suspender as dívidas das empresas ou eram usados para solicitar a restituição, em dinheiro, do recolhimento tributário.