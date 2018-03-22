PF desarticula esquema de R$ 64 milhões em fraudes tributárias

Polícia Federal Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal

A Polícia Federal e a Receita deflagraram, na manhã desta quinta-feira, a operação Manigância contra um esquema que fraudou R$ 64 milhões em créditos tributários da União. Na ação, policiais cumprem 4 mandados de prisão temporária e outros 14 de busca e apreensão na capital paulista, no interior do estado e também em Florianópolis.

Os alvos são uma servidora da Receita Federal, acusada de participar do esquema, além de sócios de empresas de consultoria que intermediavam o repasse dos créditos fraudulentos.

A Justiça pediu o sequestro e bloqueio dos bens dos investigados que vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informações e estelionato.

Segundo a PF, há indícios da manipulação de mais de R$ 200 milhões em créditos tributários e estima-se que cerca de R$ 64 milhões tenham sido desviados dos cofres das união por meio do esquema.