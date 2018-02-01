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100 mandatos

PF deflagra ação contra desvios em Postalis

Aposentados e funcionários da estatal aumentaram contribuição por causa de déficit
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 11:56

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 11:56

Correios Crédito: Reprodução internet
A Polícia Federal saiu às ruas para cumprir cerca de 100 mandados judiciais na manhã desta quinta-feira contra uma organização criminosa especializada no desvio de recursos previdenciários do Fundo Postalis, o instituto de seguridade social dos Correios.
Entre os alvos, está o ex-presidente do fundo, Alexej Predtechensky. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão relacionados a ele. Conforme o GLOBO revelou em setembro do ano passado, o operador Lúcio Funaro afirmou em seu acordo de colaboração premiada que o Postalis era parte de um esquema em que atuava e que distribuía propina para Predtechensky.
Equipes estão cumprindo ordens da Justiça em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Alagoas. A operação foi batizada com o nome Pausare e é o resultado de uma investigação conjunta de órgãos de controle encaminhada pelo Ministério Público Federal. O nome faz referência ao infinitivo presente do verbo latino pauso, palavra empregada com o sentido de aposentadoria.
Segundo a Polícia Federal, o déficit da Postalis atualmente é de aproximadamente R$ 6 bilhões, o que levou aposentados e funcionários dos Correios a aumentar a contribuição para o fundo de previdência. Os alvos da operação são empresários que atuaram na articulação com gestores do fundo de pensão, além de dirigentes de instituição financeira internacional. Empresas com títulos em bolsas de valores e instituições de avaliação de risco também são alvos da operação.
A Polícia Federal adotará uma estratégia diferente na análise do documentos. A instituição irá realizar a análise da pertinência de possíveis evidências e mídias, além de outros atos de apuração, nos próprios locais de busca. De acordo com a PF, a estratégia é criar novas possibilidades investigativas e aumentar a agilidade, eficácia e a transparência do trabalho de investigação policial. Relatórios parciais devem ser produzidos em até 48 horas.
"A meta das equipes policiais convocadas para o trabalho é buscar o esgotamento de todas possibilidades de investigação nas primeiras horas da ação, quando a organização criminosa encontra-se desarticulada e a equipe de mais de 200 policiais toda mobilizada", afirmou a PF.

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