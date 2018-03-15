Pezão sanciona lei que impede governo de conceder incentivos fiscais

Governador do RJ, Luiz Fernando Pezão Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governador Luiz Fernando Pezão sancionou a lei que impede o Estado de conceder novos incentivos fiscais a empresas já implantadas ou que pretendem se instalar no Rio, enquanto estiver em vigor o Regime de Recuperação Fiscal, acordado com a União, com duração de três anos. A nova Lei 7.906/2018 altera a Lei 7.495/2016, que já impedia a concessão de benefícios por dois anos.

A nova legislação estabelece, ainda, que a Secretaria estadual de Fazenda e Planejamento deverá escolher um órgão de sua estrutura para verificar, todos os anos, sempre no segundo semestre, se as empresas que já usufruem da vantagem atendem às condições de manter os incentivos fiscais ou o benefício de natureza tributária relativos ao ICMS. Dependendo do resultado, estas poderão manter ou não o que foi concedido. Caberá a essas companhias apresentar certidões e outros documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos e às condições impostas.

Aquela empresa que não atender aos critérios terá o benefício preventivamente suspenso. O caso será julgado em 60 dias. Se o benefício ainda não tiver sido suspenso, caberá à secretaria avaliar a situação em 120 dias. As companhias poderão até apresentar recursos, a serem julgados em 60 dias.

Além disso, a Secretaria estadual de Fazenda e Planejamento encaminhará à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/RJ) os relatórios sobre a verificação feita no ano anterior e sobre os benefícios econômicos e sociais advindos da concessão de incentivos fiscais e financeiros, até a última semana de abril.