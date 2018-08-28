Petróleo pode gerar recursos equivalentes ao déficit fiscal do Brasil

Plataforma de exploração de Petróleo Crédito: Helmut Otto | Divulgação

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone, disse nesta terça-feira (28) que o desenvolvimento dos projetos de exploração de petróleo no Brasil pode representar uma arrecadação da ordem de R$ 167 bilhões anuais nos próximos 35 anos, valor próximo ao do déficit fiscal brasileiro.

Oddone levou em conta a exploração dos blocos arrematados nos leilões dos últimos anos, os incluídos nos leilões até 2019, o megaleilão do excedente da cessão onerosa e o aumento da recuperação nos campos que estão em declínio.

Segundo o presidente da ANP, todos esses projetos representam investimentos da ordem de R$ 1,8 trilhão nos próximos 35 anos, período dos contratos.

"O Brasil pode ficar entre os quatro a cinco maiores produtores de petróleo do mundo em 2017", disse Oddone.

Segundo ele, todos esses projetos vão representar mais de 60 novas plataformas a serem instaladas no litoral do país, sendo a maior parte no litroral do Estado do Rio de Janeiro.