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Reflexo

Petróleo opera em queda após sinais de aumento da produção dos EUA

O Departamento de Energia dos Estados Unidos reportou aumento na produção diária

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 11:28
Plataforma de petróleo Crédito: Reprodução/Agência Brasil
O petróleo opera em queda nesta terça-feira, em meio a sinais de aumento da produção e dos estoques americanos.
Às 8h06, o petróleo Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caía 0,72%, a US$ 74,15 por barril. Já o WTI para junho, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), caía 0,90%, a US$ 67,95.
Nesta segunda-feira (30), o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos reportou aumento na produção diária, que chegou à média recorde de 10,264 milhões de barris por dia.
Para esta terça (1º), há a expectativa pelos estoques calculados pelo American Petroleum Institute (API, uma associação de refinarias). "O mercado está esperando ver aumento de 1,25 milhão de barris em relação à semana passada", disseram analistas do ING Bank.
Ao mesmo tempo, analistas pontuaram que o risco dos EUA retirarem o país do acordo nuclear com o Irã continua em alta, o que tem feito pressão contrária sobre os barris. Fonte: Dow Jones Newswires.

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