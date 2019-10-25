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Acordo

Petroleiros suspendem greve com indício de aceitação da proposta do TST

Caso a Petrobras não concorde com as mudanças, a entidade retomará o movimento grevista.

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 18:56
O abastecimento de combustíveis no Espírito Santo foi reforçado Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) decidiu suspender a greve programada para começar sábado (26), depois que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) acatou quatro de seis sugestões feitas pelos sindicalistas para melhorar a proposta de mediação do TST entre os trabalhadores e a Petrobras.
A FUP ressaltou, porém, que se a Petrobras não concordar com as mudanças realizadas na proposta feita pelo TST, a entidade retomará o movimento grevista.
Entre as sugestões acatadas pelo órgão estão um reajuste maior para o Plano de Saúde; turno de 12 horas em terra somente depois de negociações nas unidades; pagar metade das horas extra e outra metade ir para o banco de horas; e recolher a mensalidade sindical. "Estamos por isso indicando à categoria a aceitação do acordo do TST e a suspensão da greve", disse o coordenador da FUP, José Maria Rangel.
> Estoque de combustível em Vitória está reforçado, diz Sindipostos

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