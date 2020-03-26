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Série de medidas

Petrobras vai desembolsar duas novas linhas que somam R$ 3,5 bilhões

A proposta sobre os dividendos será submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, que foi reagendada de 22 para 27 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 11:51

Publicado em 26 de Março de 2020 às 11:51

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Petrobras anunciou na manhã desta quinta-feira (26),uma nova série de medidas em razão da crise do novo coronavírus (covid-19) e da redução abrupta dos preços e demanda de petróleo e combustíveis. Entre os pontos mais importantes, a petrolífera decidiu pelo desembolso de duas novas linhas que somam R$ 3,5 bilhões e pelo adiamento do pagamento de R$ 1,7 bilhão dividendos referente ao resultado anual de 2019 para 15 de dezembro.
A empresa ainda está promovendo uma redução de R$ 2,4 bilhões em gastos com recursos humanos. Nesse contexto, ficam postergados o pagamento do Programa de Prêmio por Performance 2019; de horas-extras; do recolhimento de FGTS e do pagamento de gratificação de férias, conforme Medida Provisória nº 927. Também estão adiados o pagamento de 30% da remuneração mensal total do presidente, diretores, gerentes executivos e gerentes gerais.
Estão cancelados ainda os processos de avanço de nível e promoção para os empregados e avanço de nível de funções gratificadas de 2020. A empresa optou também pela redução de 50% no número de empregados em sobreaviso parcial nos próximos três meses e suspensão temporária de todos os treinamentos.

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 CORTE DE INVESTIMENTOS

A companhia adotou também ações para otimizações do capital de giro e está reduzindo os investimentos programados para 2020 de US$ 12 bilhões para US$ 8,5 bilhões (sendo US$ 7 bilhões na visão caixa), em função de postergações de atividades exploratórias, interligação de poços e construção de instalações de produção e refino, e da desvalorização do Real frente ao dólar.
No sentido de acelerar a redução dos gastos operacionais, a empresa anuncia uma diminuição adicional de US$ 2 bilhões em suas despesas, com a hibernação das plataformas em operação em campos de águas rasas, com custo de extração por barril mais elevado, que em virtude da queda do preços do petróleo passaram a ter fluxo de caixa negativo. Segundo a empresa, a produção atual de óleo desses campos é de 23 mil bpd e os desinvestimentos nesses ativos continuam em andamento.
A Petrobras também está diminuindo gastos com intervenções em poços e otimização da logística de produção e postergando novas contratações relevantes pelo prazo de 90 dias. Com a implementação dessas medidas descritas, a companhia estima "que equilibrará seu fluxo de caixa no ano de 2020".

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