Petrobras tem 4º resultado negativo e fecha 2017 com prejuízo

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação

A Petrobras registrou um prejuízo líquido de R$ 446 milhões em 2017, ante perda de R$ 14,824 bilhões em 2016, impactado pelo acordo para o encerramento da "class action" nos EUA e por adesão a programas de regularização de débitos federais. Apesar de ser o quarto resultado negativo da estatal (ver gráfico), o acumulado de 2017 representa uma melhora de 97% ante a perda do exercício de 2016. Segundo a Petrobrás, excluindo o acordo bilionário da ação coletiva (entenda abaixo), a companhia apresentaria lucro líquido de R$ 7,089 bilhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do ano em 2017, por sua vez, foi de R$ 76,557 bilhões , ante R$ 88,693 bilhões no ano anterior.

No quarto trimestre do ano passado, a estatal reportou prejuízo líquido de R$ 5,477 bilhões, revertendo o lucro líquido de R$ 2,510 bilhões de igual intervalo de 2016 e o ganho de R$ 266 milhões dos três meses imediatamente anteriores

A Petrobras informou que os recursos proporcionados pelo IPO da BR Distribuidora, que somaram R$ 4,906 bilhões, foram destinados ao cumprimento do serviço da dívida e financiamento dos investimentos nas áreas de negócio. Até a semana passada, havia expectativa entre gestores de fundos de que esse capital impulsionaria o lucro da companhia no ano, eventualmente possibilitando o pagamento de dividendos.

O mesmo destino foi dado a recursos obtidos com a geração operacional de caixa de R$ 86,467 bilhões, por captações e recebimentos pela venda de ativos de R$ 9,907 bilhões.

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de caixa e equivalentes de caixa atingiu R$ 74,494 bilhões e as disponibilidades ajustadas totalizaram R$ 80,731 bilhões, com impacto positivo da aplicação em títulos do tesouro britânico em dezembro e com efeito da variação do câmbio sobre as aplicações no exterior.

No quarto trimestre de 2017, o fluxo de caixa livre foi positivo pelo 11º trimestre consecutivo, atingindo R$ 6,608 bilhões. De acordo com a petroleira, apesar das maiores margens nas vendas dos derivados e das exportações, a geração operacional de caixa foi afetada pelo acréscimo dos depósitos judiciais, resultando em uma redução de 19%. Além disso, houve aumento dos investimentos em 40% em função do pagamento de bônus de assinatura relativo às três últimas Rodadas de Licitação da ANP.

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