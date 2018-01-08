Petrobras reduzirá preços de diesel e gasolina a partir de terça-feira

Em comunicado, a petroleira informou que as reduções serão de 0,2% e de 1,6%, respectivamente Crédito: Pinterest

No quarto reajuste do ano, a Petrobras anunciou que reduzirá os preços do diesel e da gasolina nas refinarias a partir desta terça-feira. Em comunicado, a petroleira informou que as reduções serão de 0,2% e de 1,6%, respectivamente.

As variações se dão principalmente devido à nova política de ajuste de preço da Petrobras. Desde julho do ano passado, a petroleira optou por realizar ajustes mais frequentes nos preços da gasolina, para acompanhar a variação do preço do petróleo no mercado externo. Com isso, o brasileiro arcou, no total, com 127 reajustes ao longo de 2017, que chegaram a ser até mesmo diários.