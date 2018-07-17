Petrobras reduz preço da gasolina pela 3ª vez após máxima desde maio

Carro em posto de combustível Crédito: Pixabay

A Petrobras reduzirá em 1,8% os preços da gasolina nas refinarias a partir de quarta-feira, em sua terceira queda após registrar em 12 de julho uma máxima desde maio, segundo dados publicados pela petroleira estatal nesta terça-feira.

Com o reajuste, que faz parte de uma política de formação de preços em vigor há pouco mais de um ano, a gasolina da Petrobras passará a ser comercializada a R$1,96 por litro nas refinarias.

A redução se segue a uma baixa nos últimos dias nas referências internacionais do petróleo, um dos parâmetros utilizados pela companhia em sua sistemática de reajustes diários.

O impacto nos postos de combustíveis irá depender de repasses de distribuidoras e revendedores, mistura com o etanol anidro, dentre outros aspectos.