Petrobras reduz preço da gasolina pela 3ª vez após máxima desde maio

A Petrobras reduzirá em 1,8% os preços da gasolina nas refinarias a partir de quarta-feira, em sua terceira queda após registrar em 12 de julho uma máxima desde maio, segundo dados publicados pela petroleira estatal nesta terça-feira.
Com o reajuste, que faz parte de uma política de formação de preços em vigor há pouco mais de um ano, a gasolina da Petrobras passará a ser comercializada a R$1,96 por litro nas refinarias.
A redução se segue a uma baixa nos últimos dias nas referências internacionais do petróleo, um dos parâmetros utilizados pela companhia em sua sistemática de reajustes diários.
O impacto nos postos de combustíveis irá depender de repasses de distribuidoras e revendedores, mistura com o etanol anidro, dentre outros aspectos.
O preço do diesel, por sua vez, segue congelado desde 1º de junho, devido a um programa de subsídio fruto de negociações entre governo federal e caminhoneiros para encerrar um histórica greve de 11 dias em maio, contra o alto preço do combustível fóssil.