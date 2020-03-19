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Combustíveis

Petrobras reduz preço da gasolina em 12% e do diesel 7,5% nas refinarias

O valor dos combustíveis vem caindo também nas bombas. Em Vitória, segundo a Sefaz, o litro da gasolina saiu de R$ 4,52 no fim de fevereiro para R$ 4,37 em março

Publicado em 19 de Março de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 10:02
Redução do combustível nas refinarias pode chegar às bombas nos próximos dias Crédito: Freepik
Petrobras informou nesta quinta-feira (19) que reajustou os preços dos combustíveis na refinaria. A gasolina teve redução de 12%, enquanto o diesel caiu 7,5%.  O preço dos combustíveis vem caindo também nas bombas. Em Vitória, por exemplo, segundo aponta o relatório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o litro da gasolina saiu de R$ 4,52 no fim de fevereiro para R$ 4,37  preço registrado na quarta-feira (18).
A companhia comunicou que também reduziu o preço do GLP em 5%, a partir de hoje. Com isso, no acumulado do ano, a redução de preço de óleo diesel é de 29,1%, de gasolina é de 30,1% e de GLP é de 7,9%.

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