Petrobras reduz preço da gasolina em 12% e do diesel 7,5% nas refinarias

A Petrobras informou nesta quinta-feira (19) que reajustou os preços dos combustíveis na refinaria. A gasolina teve redução de 12%, enquanto o diesel caiu 7,5%. O preço dos combustíveis vem caindo também nas bombas. Em Vitória, por exemplo, segundo aponta o relatório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o litro da gasolina saiu de R$ 4,52 no fim de fevereiro para R$ 4,37 preço registrado na quarta-feira (18).
A companhia comunicou que também reduziu o preço do GLP em 5%, a partir de hoje. Com isso, no acumulado do ano, a redução de preço de óleo diesel é de 29,1%, de gasolina é de 30,1% e de GLP é de 7,9%.