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Congelado por 15 dias

Petrobras reduz em 10% preço do diesel

Preço, no entanto, ficará congelado por apenas 15 dias; depois, política de preços da estatal será retomada

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 22:42
Crédito: Divulgação
A Petrobras informou que a diretoria executiva, em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (23), decidiu reduzir em 10%, equivalente a R$ 0,2335 por litro, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias.
Com isso, o preço médio de venda da Petrobras nas refinarias e terminais sem tributos será de R$ 2,1016 por litro a partir desta quinta-feira (23). Este preço será mantido inalterado por período de 15 dias. Após este prazo, a companhia retomará gradualmente sua política de preços aprovada e divulgada em 30 de junho de 2017.
Esta decisão será aplicada apenas ao diesel e tem como objetivo permitir que o governo e representantes dos caminhoneiros tenham tempo para negociar um acordo definitivo para o contexto atual de greve e, ao mesmo tempo, evitar impactos negativos para a população e para as operações da empresa.
A medida é de caráter excepcional e não representa mudança na política de preços da Petrobras. Com esta decisão, a companhia acredita que seja possível ao governo e aos representantes dos caminhoneiros encontrar uma solução que tenha impacto definitivo nos preços do diesel comercializados no Brasil.
"Na visão da Petrobras, esta negociação passa necessariamente pela discussão de reduções da carga tributária federal e estadual incidente sobre este produto, uma vez que representam a maior parcela na formação dos preços do combustível", afirmou a empresa em fato relevante distribuído. (Fátima Laranjeira)

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