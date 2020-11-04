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Preços de venda

Petrobras reajusta preço de gás natural em 33% para distribuidoras

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa justifica que os ajustes ocorreram de acordo com parâmetros negociados em fórmulas contratuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:16

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:16

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Petrobras informa que reajustou, em 1º de novembro, os preços de venda de gás natural para as distribuidoras para os contratos iniciados em janeiro de 2020. O reajuste foi de 26% em US$/MMBtu em relação ao preço do gás de agosto de 2020. Quando medido em R$/m3, o reajuste é de 33%.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa justifica que os ajustes ocorreram de acordo com parâmetros negociados em fórmulas contratuais, em função das variações ocorridas nas cotações do petróleo Brent e da taxa de câmbio Real/Dólar no último trimestre.
"Apesar do aumento neste trimestre, os preços acumulam uma redução de 38% em US$/MMBtu e de 13% em R$/m3, desde dezembro de 2019 (considerando a taxa de câmbio de 30/10/2020)", destaca.
A companhia esclarece que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo custo da molécula de gás e do transporte, mas também pelas margens das distribuidoras e pelos tributos federais e estaduais. Além disso, o processo de aprovação das tarifas é realizado pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas.
"Os contratos de venda para as distribuidoras são públicos e estão disponíveis para consulta no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)", acrescenta.

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