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Hibernação

Petrobras prorroga prazo de desligamento de unidades de fertilizantes

Anunciou no último dia 20 que iria desligar as duas fábricas produtoras de fertilizantes, as Fafens, que anotaram em 2017 prejuízo acumulado de R$ 800 milhões

Publicado em 28 de Março de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 12:34
Fertilizante nitrogenado Crédito: Reprodução/YouTube
A Petrobras decidiu prorrogar o prazo para hibernação das fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia por mais 120 dias, justificando que é para aprofundar estudos sobre o assunto.
A proposta é que sejam criadas comissões estaduais com representantes dos governos dos dois estados, das federações das indústrias e da Petrobras para avaliar alternativas para as fábricas.
Segundo nota publicada pela Agência Petrobras, o presidente Pedro Parente tratou ontem do tema em reunião na Câmara dos Deputados em Brasília, com a presença do governador Jackson Barreto, de Sergipe, e do vice-governador da Bahia João Leão.
A empresa anunciou no último dia 20 que iria desligar as duas fábricas produtoras de fertilizantes, as Fafens, que anotaram em 2017 prejuízo acumulado de R$ 800 milhões.

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