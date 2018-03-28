Petrobras prorroga prazo de desligamento de unidades de fertilizantes

Fertilizante nitrogenado Crédito: Reprodução/YouTube

A Petrobras decidiu prorrogar o prazo para hibernação das fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia por mais 120 dias, justificando que é para aprofundar estudos sobre o assunto.

A proposta é que sejam criadas comissões estaduais com representantes dos governos dos dois estados, das federações das indústrias e da Petrobras para avaliar alternativas para as fábricas.

Segundo nota publicada pela Agência Petrobras, o presidente Pedro Parente tratou ontem do tema em reunião na Câmara dos Deputados em Brasília, com a presença do governador Jackson Barreto, de Sergipe, e do vice-governador da Bahia João Leão.