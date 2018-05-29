Petrobras perde R$ 128 bi com greve dos caminhoneiros

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O tombo de mais 14% das ações da Petrobras nesta segunda-feira fez com que a estatal chegasse ao final do pregão em R$ 242 bilhões, uma queda de 34,6% desde o início da greve dos caminhoneiros, segundo dados da Bloomberg. A empresa perde valor na mesma proporção que aumento o temor do investidor de que a estatal volte a ser usada como ferramenta política.

Foi pouco tempo que durou a volta da Petrobras ao posto de maior empresa em valor de mercado do Brasil no dia 10 de maio, passando à frente da fabricante de bebidas Ambev. Na véspera do início da paralisação, a estatal era avaliada, com base no valor de suas ações, em torno de R$ 370 bilhões. De lá para cá, só perdeu valor.

 A paralisação dos caminhoneiros foi deletéria para a Bolsa, mas principalmente para a Petrobras. Ela cai 35% em uma semana. Isso é reflexo do temor da Petrobras ser usada para corrigir problemas do país. A empresa não tem condição financeira para isso  disse Alexandre Wolwacz, diretor da Escola de Investimentos L & S.

Nesta segunda-feira, a Petrobars informou que manterá a redução no preço do óleo diesel por 60 dias, conforme proposta do governo federal, e que após esse prazo o reajuste será mensal. Na política de preços adotada pela companhia, os reajustes de preços dos combustíveis poderiam ser até diários, de acordo com o comportamento do dólar e do petróleo no mercado internacional.

As ações preferenciais (PNs, sem direito a voto) da Petrobras despencaram 14,59%, cotadas a R$ 16,91 e as ordinárias (ONs, com direito a voto) recuaram 14,06%, a R$ 19,79.