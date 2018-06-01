Petrobras já tem novos preços para o diesel a partir desta sexta

A partir desta sexta-feira (1), os preços de venda do óleo diesel nas refinarias da Petrobras será de R$ 2,0316 o litro. Esse valor já considera a redução de R$ 0,25 por litro durante 15 dias anunciado pela estatal desde o último dia 24, mais R$ 0,07 referentes à parcela que será coberta pelo governo federal com as medidas anunciadas na última quinta-feira.
A Petrobras explicou, em comunicado ao mercado, que além da redução voluntariamente realizada pela estatal, o valor médio de venda nas refinarias e terminais, à vista e sem tributos, será reduzido em R$ 0,07, e passará a R$ 2,0316 por litro . Esse valor vai até o próximo dia 7 de junho, quando termina os 15 dias que a Petrobras assumiu manter os preços congelados com perda de receita.
A estatal cita no Fato Relevante que essa diferença de preço, no período entre 1 e 7 de junho, será ressarcida em espécie pelo Governo Federal," por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no âmbito do programa, nos termos da regulamentação em vigor."
"A adesão à primeira fase do programa não vincula a Companhia à segunda fase, cuja decisão será submetida à avaliação das instâncias competentes, após publicação da regulamentação. Além das reduções de R$ 0,23 e R$ 0,07 praticadas pela Petrobras, o valor médio de venda também será afetado pela redução da carga tributária das contribuições para o PIS, COFINS e CIDE Combustíveis, de R$ 0,16 por litro, disciplinada pelo Decreto nº 9.391, de 30 de maio de 2018, uma vez que a tributação do diesel é concentrada no produtor ou importador ", completa o comunicado.