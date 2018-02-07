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Divulgação

Petrobras inicia processo de venda da refinaria de Pasadena, nos EUA

Companhia divulgou aviso ao mercado com o ativo que inclui, além da refinaria, um terminal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 11:16

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 11:16

Plataforma P-58 Crédito: Agência Petrobras
A Petrobras iniciou nesta terça-feira a etapa de divulgação (teaser) para a venda da polêmica refinaria de Pasadena, em Houston, nos Estados Unidos. Nesta etapa, a companhia apresenta todas as informações sobre o ativo que está colocando à venda. Além da refinaria, que tem capacidade de produção de 110 mil barris diários de derivados, está incluído um terminal na região.
O teaser contém as principais informações sobre o ativo que está á venda e os critérios objetivos para a seleção de potenciais participantes. Os interessados deverão manifestar o interesse até 23 de fevereiro, podendo participar refinadores, companhias de logística, fundos de investimentos e tradings (operadoras no comércio exterior).
A venda da refinaria de Pasadena representa, segundo um executivo próximo à estatal, se livrar de "mais um esqueleto" do esquema de corrupção que existiu na estatal no passado, revelado pela Operação Lava-Jato. Ao todo, a Petrobras pagou cerca de US$ 1,18 bilhão pela refinaria, que é antiga e vem enfrentando nos Estados Unidos uma série de passivos ambientais.
A venda de Pasadena faz parte do programa de venda de ativos da Petrobras, que prevê atingir us$ 21 bilhões até o fim do ano.

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