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Combustíveis

Petrobras garante que não vai mudar política de reajuste de preços

Companhia destacou que, para reduzir volatilidade, é preciso atingir os impostos federais e estaduais

Publicado em 06 de Março de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 20:28
Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
A Petrobras garantiu no início da tarde desta terça-feira (06) que não vai alterar sua política de preços da gasolina e do diesel que prevê variações diárias. Em nota, a estatal afirma que "continuará ajustando o preço da gasolina e do diesel em suas refinarias diariamente conforme as variações nas cotações internacionais do petróleo". E destaca que para reduzir a volatilidade dos preços dos dois combustíveis, uma vez que na formação do preço final ao consumidor, onde a parcela da refinaria constitui menos de 50% no diesel e menos de 33% na gasolina, "deverá alcançar os demais componentes do preço, sendo que o principal deles é a carga tributária, federal e estadual".
A afirmação da Petrobras foi uma resposta às afirmações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que o governo está discutindo com a estatal uma nova política de preços para os combustíveis.
A nota da Petrobras esclarece que, recentemente, o governo federal consultou a companhia sobre o comportamento dos preços no mercado internacional de petróleo, "quando registrou preocupação com a volatilidade dos preços para o consumidor final."
A Petrobras garante que não cogitou qualquer mudança na política de preços e afirma ainda:
"Conforme também declarado pelo ministro da Fazenda, em nenhum momento se cogitou qualquer alteração nas regras atualmente aplicadas pela companhia, que são de sua exclusiva alçada."

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