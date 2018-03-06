Petrobras garante que não vai mudar política de reajuste de preços

A Petrobras garantiu no início da tarde desta terça-feira (06) que não vai alterar sua política de preços da gasolina e do diesel que prevê variações diárias. Em nota, a estatal afirma que "continuará ajustando o preço da gasolina e do diesel em suas refinarias diariamente conforme as variações nas cotações internacionais do petróleo". E destaca que para reduzir a volatilidade dos preços dos dois combustíveis, uma vez que na formação do preço final ao consumidor, onde a parcela da refinaria constitui menos de 50% no diesel e menos de 33% na gasolina, "deverá alcançar os demais componentes do preço, sendo que o principal deles é a carga tributária, federal e estadual".