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Aumento no combustível

Petrobras eleva em 1,80% o preço da gasolina nas refinarias

O novo preço é de R$ 1,9873. O preço do diesel foi mantido inalterado em R$ 2,0316

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 00:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 00:38
A Petrobras elevou em 1,80% o preço da gasolina comercializada nas refinarias. O reajuste vale a partir deste sábado (8). Com a alta, o preço da gasolina A nas refinarias passará de R$ 1,9521 para R$ 1,9873 por litro. Na quinta (7), a Petrobras havia reduzido em 0,48% o preço da gasolina.
O preço do diesel segue a R$ 2,0316 por litro desde 1º de junho, quando a estatal reduziu em R$ 0,07 o preço. O compromisso foi originado da greve de caminhoneiros, iniciada no dia 21 de maio. Uma das principais reivindicações da categoria era a redução no preço do diesel.
A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente.
Em março deste ano, a empresa mudou sua forma de reajustes, e passou a divulgar preços do litro da gasolina e do diesel vendidos pela companhia nas refinarias - e não mais os percentuais de reajuste.
Desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 51,27% e, o do diesel, de 49,92%.

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