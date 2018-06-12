Petrobras é multada em R$ 5 mi por vazamento na Bahia

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação

A Petrobras foi multada em R$ 5 milhões pela Prefeitura de Candeias, município a 30 quilômetros de Salvador, Bahia, pelo vazamento ocorrido no último sábado, 9, em um duto da estatal e que contaminou o manguezal na localidade conhecida como Pitinga, além do rio São Paulo, no Distrito de Passé. Segundo a Petrobrás, a limpeza da região está 90% concluída. Ao todo foram derramados três metros cúbicos de água oleosa no vazamento. A empresa não especificou o tipo do óleo.

"O lançamento do efluente causou danos ambientais que resultou além da contaminação da água no desequilíbrio na fauna local", informou a assessoria da prefeitura de Candeias, observando que uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura (SEMA) foi ao local e constatou a "gravidade do acidente" para a região.