Petrobras e chinesa definem parceria para Comperj e campos de Marlim

assinou com a CNODC, subsidiária da chinesa CNPC, um acordo para desenvolver estudos de viabilidade para avaliação técnica do atual estado do Complexo petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Além disso, será feito um planejamento do escopo e investimentos necessários para conclusão da refinaria, e a avaliação econômica do projeto, conforme fato relevante divulgado pela petroleira.

De acordo com a Petrobras, os estudos serão conduzidos por um grupo de especialistas de ambas as empresas, com a participação de consultores externos. Uma vez quantificados os custos e benefícios do negócio, pretende-se formar uma joint venture (parceria), que será responsável pela conclusão do Comperj e pela operação da refinaria, com 80% de participação da Petrobras e 20% da CNPC.