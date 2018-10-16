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Estatal

Petrobras e chinesa definem parceria para Comperj e campos de Marlim

Projeto prevê estudos de viabilidade e parceria para finalizar as obras da refinaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 12:04

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 12:04

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação
A Petrobras assinou com a CNODC, subsidiária da chinesa CNPC, um acordo para desenvolver estudos de viabilidade para avaliação técnica do atual estado do Complexo petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Além disso, será feito um planejamento do escopo e investimentos necessários para conclusão da refinaria, e a avaliação econômica do projeto, conforme fato relevante divulgado pela petroleira.
De acordo com a Petrobras, os estudos serão conduzidos por um grupo de especialistas de ambas as empresas, com a participação de consultores externos. Uma vez quantificados os custos e benefícios do negócio, pretende-se formar uma joint venture (parceria), que será responsável pela conclusão do Comperj e pela operação da refinaria, com 80% de participação da Petrobras e 20% da CNPC.
O acordo também define a participação de 20% da CNPC no cluster de Marlim (concessões de Marlim, Voador, Marlim Sul e Marlim Leste), ficando a Petrobras com 80% de participação e se mantendo como operadora.

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