Petrobras e BB são os que perdem mais com queda da BRF na Bolsa

Juntos, Petros e Previ detêm 22,10% dos papéis da BRF da B3 e representam os maiores investidores individuais da companhia Crédito: Divulgação

No dia em que a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, perdeu quase R$ 5 bilhões em valor de mercado na Bolsa, nenhum investidor amargou mais prejuízo do que os funcionários da Petrobras e do Banco do Brasil.

Juntos, os fundos de pensão Petros, da estatal de energia, e Previ, do BB, vão dormir quase R$ 1,1 bilhão mais pobres, nesta segunda-feira, 5. Sozinhos, eles detêm 22,10% dos papéis da BRF da B3 e representam os maiores investidores individuais da companhia. Os cálculos são de Einar Rivero, da Economática.

A Tarpon Investimentos, terceira maior acionista da BRF, perdeu R$ 425 milhões. E o grupo de investimentos inglês Standard Life Aberdeen amargou revés de R$ 247 milhões.

Todos os investidores minoritários, com menos de 5% de participação, perderam R$ 3,177 bilhões. Eles possuem 64,30% das ações.

BRF ON fechou com baixa de 19,75%. A operação da Polícia Federal resultou na prisão temporária do ex-presidente da empresa Pedro de Andrade Faria e o ex-diretor-vice-presidente da BRF, Hélio Rubens Mendes dos Santos.

Em um dia, a empresa perdeu quase R$ 4.941 bilhões em valor de mercado, segundo cálculos da consultoria Economatica. O valor de fechamento da ação, de R$ 24,75, não era registrado desde agosto de 2011, ainda segundo a consultoria.

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