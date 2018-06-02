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BR Distribuidora

Petrobras Distribuidora já reduz preço do diesel em postos da rede

Empresa diz ter repassado integralmente as desonerações anunciadas pelo governo aos preços do produto

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 12:21
Abastecimento de carro em posto em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
A Petrobras Distribuidora (BR Distribuidora) informou, em nota distribuída na noite de sexta-feira (1), que além de todo o esforço logístico que vem empreendendo desde o dia 21 de maio para garantir o suprimento de combustíveis ao mercado, repassou integralmente as desonerações anunciadas pelo governo federal aos preços de diesel vendido à rede de postos, com o objetivo de contribuir para que essas reduções cheguem ao consumidor final.
A companhia cita como exemplo São Paulo, onde a redução foi de R$ 0,46 por litro, e já é possível verificar em alguns postos Petrobras esta mesma diminuição no preço da bomba. No comunicado, a BR Distribuidora reafirma seu compromisso com a sustentabilidade do seu negócio e da sua rede, continuando empenhada em adotar todas as ações operacionais e comerciais ao seu alcance para atender aos seus clientes em todo o Brasil.
Nessa sexta-feira (1), o governo informou que o preço com desconto de R$ 0,46 no litro do diesel será o valor máximo que os postos poderão praticar nos próximos dois meses. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, os postos terão de fixar uma placa com o preço do diesel cobrado em 21 de maio, dia em que começou a greve dos caminhoneiros. Desse preço, disse o ministro, terão de ser descontados os R$ 0,46.
"O teto é o preço do dia 21 de maio, menos R$ 0,46. Esse é o teto. Abaixo disso, ele (o dono do posto de combustível) trabalha com aquilo que ele quiser", afirmou o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Os ministros informaram ainda que o diesel com desconto já começou a ser vendido pelas refinarias às distribuidoras. Depois dos primeiros 60 dias, a Petrobras revisará o valor do litro do diesel e, a partir de então, as revisões serão feitas a cada 30 dias. O governo prevê que, em 72 horas, todos os postos já estejam praticando o preço menor. Aqueles que adquiriram diesel sem desconto e ainda têm o produto em estoque podem comercializar esse combustível sem desconto até o estoque acabar.
A redução do preço do diesel é decorrente de negociações feitas entre o governo e entidades que representam os caminhoneiros, após uma paralisação da categoria, que durou dez dias, ter prejudicado o abastecimento de combustível, de alimentos e de outros produtos praticamente em todo o país, além de ter causado prejuízos na agroindústria, nas exportações e em outros setores da economia.
O acordo com os caminhoneiros inclui também, entre outros pontos, a isenção da cobrança de pedágio dos caminhões que trafegarem com eixo suspenso e o estabelecimento de uma tabela de frete mínimo rodoviário.

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