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Coronavírus no Brasil

Petrobras desembarca 8 trabalhadores de plataforma como prevenção à covid-19

A medida obedece ao protocolo já divulgado de medidas de prevenção ao coronavírus adotadas em plataformas, informou a companhia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 15:53

Publicado em 23 de Março de 2020 às 15:53

Plataforma da Petrobrás P-67 Crédito: Arquivo/André Motta de Souza/Agência Petrobras
A Petrobras informou que desembarcou oito colaboradores da plataforma P-67, entre os dias 21 e 22 de março, por recomendação médica. A medida obedece ao protocolo já divulgado de medidas de prevenção ao coronavírus adotadas em plataformas, informou a companhia.
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"A Petrobras reforça que colaboradores a bordo que apresentem qualquer sintoma relacionado ao coronavírus são imediatamente desembarcados e seu estado de saúde é acompanhado em terra. Também é realizado o monitoramento de pessoas que tiveram contato próximo a eles", respondeu a petroleira ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), em nota.
Segundo a Petrobras, mesmo em casos em que os sintomas não configurem quadro clínico para coronavírus, a empresa pode optar pelo desembarque preventivamente.

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