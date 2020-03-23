Petrobras desembarca 8 trabalhadores de plataforma como prevenção à covid-19

A Petrobras informou que desembarcou oito colaboradores da plataforma P-67, entre os dias 21 e 22 de março, por recomendação médica. A medida obedece ao protocolo já divulgado de medidas de prevenção ao coronavírus adotadas em plataformas, informou a companhia.

"A Petrobras reforça que colaboradores a bordo que apresentem qualquer sintoma relacionado ao coronavírus são imediatamente desembarcados e seu estado de saúde é acompanhado em terra. Também é realizado o monitoramento de pessoas que tiveram contato próximo a eles", respondeu a petroleira ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), em nota.