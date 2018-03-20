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Posicionamento estratégico

Petrobras decide hibernar fábricas de fertilizantes em Sergipe e Bahia

A petrolífera diz que a decisão está alinhada ao posicionamento estratégico de sair integralmente das atividades de produção de fertilizantes, conforme seu Plano de Negócios

Publicado em 20 de Março de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 12:34
Fertilizante nitrogenado Crédito: Reprodução/YouTube
A Petrobras decidiu hibernar suas fábricas de fertilizantes localizadas em Sergipe (Fafen-SE) e na Bahia (Fafen-BA). Em comunicado ao mercado, a petrolífera diz que a decisão está alinhada ao posicionamento estratégico de sair integralmente das atividades de produção de fertilizantes, conforme seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.
Além disso, em 2017, a Fafen-SE e Fafen-BA apresentaram resultados negativos de cerca de R$ 600 milhões e R$ 200 milhões, respectivamente, e as perspectivas no longo prazo continuam negativas. Com isso, a Petrobras realizou a provisão para perda (impairment) de R$ 1,3 bilhão com as fábricas de fertilizantes no quarto trimestre de 2017.
A paralisação das operações das unidades deve ocorrer até o final do primeiro semestre de 2018.

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