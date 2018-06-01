Petrobras cumpre acordo com governo e reduz preço do diesel nas refinarias

Tanques da Petrobras Distribuidora (BR) Crédito: Divulgação internet

A diretoria da Petrobras aprovou a adesão à primeira fase do programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel e reduziu novamente o preço do combustível nas refinarias a partir desta sexta-feira, informou a petroleira estatal em nota ao mercado.

Em reunião realizada na véspera, a empresa decidiu por reduzir em R$ 0,07 por litro o valor médio de venda da Petrobras nas refinarias e terminais, à vista e sem tributos, passando a R$ 2,0316 por litro a partir desta sexta-feira, além da redução realizada anteriormente, em 24 de maio.

Essa diferença de preço, no período entre 1º de junho e 7 de junho, será ressarcida em espécie pelo governo federal, por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no âmbito do programa, nos termos da regulamentação em vigor, informou a estatal.

Em 24 de maio, a empresa reduziu em 10% do valor do diesel nas refinarias, em uma decisão excepcional devido aos protestos dos caminhoneiros. Na ocasião, a redução foi de R$ 0,2335 por litro.

De acordo com a petroleira estatal, a adesão à primeira fase do programa não vincula a companhia à segunda fase, cuja decisão será submetida à avaliação das instâncias competentes, após publicação da regulamentação.

Além das reduções de R$ 0,23 e R$ 0,07 praticadas pela Petrobras, o valor médio de venda também será afetado pela redução da carga tributária das contribuições para o PIS, COFINS e CIDE-Combustíveis, de R$ 0,16 por litro, disciplinada pelo Decreto nº 9.391, de 30 de maio de 2018, uma vez que a tributação do diesel é concentrada no produtor ou importador, disse a Petrobras.