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Gasolina nas alturas

Petrobras aumenta preço da gasolina pela quinta vez em cinco dias

Apenas neste ano, o combustível já subiu 125 vezes. No Estado, o preço médio é de R$ 4,21

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 18:21
Abastecer dói cada vez mais no bolso no Brasil Crédito: Gasolina
A Petrobras elevou o preço da gasolina e do diesel para as refinarias pela quarta vez em quatro dias, apenas nesta semana. Mas a onda de aumentos não para por aí. A estatal já anunciou também que neste sábado (19) o preço vai subir novamente. Ou seja, serão cinco aumentos seguidos, desde terça-feira (15). Apenas em 2018, o combustível subiu 125 vezes.
Com os reajustes, os preços dos combustíveis vão atingir novos valores máximos desde que a nova política de reajustes de preços da empresa entrou em vigor, em julho de 2017. O valor chegará a R$ 2,3488 o litro de diesel e a R$ 2,0680 o litro de gasolina.
Mas nas bombas o consumidor sente o peso no bolso. No Espírito Santo, o preço médio da gasolina bateu a casa de R$ 4,21 na última semana, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Mas, há postos em Vitória cobrando R$ 4,50 pelo litro do combustível. Guarapari tem o preço médio mais alto, a R$ 4,47.
O reajuste desta sexta-feira (18) foi de 0,8% para o diesel e 1,34% para a gasolina nas refinarias. Na quinta-feira (17), o preço tinha subido 1,8% (gasolina) e 0,95% (diesel).
A Petrobras realiza novo formato de reajustes de preços desde 3 de julho de 2017. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com mais frequência, inclusive diariamente. Desde então, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula alta de 57,34% e o do diesel, valorização de 57,78%, segundo dados do Valor Online.
A escalada nos preços acontece em meio à disparada nos preços internacionais do petróleo e do dólar. A moeda americana chegou a bater R$ 3,77 nesta sexta-feira. Já o barril de petróleo Brent superou US$ 80 pela 1ª vez desde novembro de 2014.
FEIRÃO DO IMPOSTO
Como é o consumidor final que paga a conta dos aumentos, os consumidores do Espírito Santo deverão sentir o preço alto da gasolina e do diesel nas bombas dos postos.
Porém, para chamar atenção dos consumidores da alta carga tributária embutida no preço final do combustível, um posto de gasolina em Vitória, na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, vai comercializar gasolina a R$ 1,96 o litro neste sábado, das 7 às 11h.

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