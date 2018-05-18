Petrobras aumenta preço da gasolina pela quinta vez em cinco dias

Abastecer dói cada vez mais no bolso no Brasil Crédito: Gasolina

A Petrobras elevou o preço da gasolina e do diesel para as refinarias pela quarta vez em quatro dias, apenas nesta semana. Mas a onda de aumentos não para por aí. A estatal já anunciou também que neste sábado (19) o preço vai subir novamente. Ou seja, serão cinco aumentos seguidos, desde terça-feira (15). Apenas em 2018, o combustível subiu 125 vezes.

Com os reajustes, os preços dos combustíveis vão atingir novos valores máximos desde que a nova política de reajustes de preços da empresa entrou em vigor, em julho de 2017. O valor chegará a R$ 2,3488 o litro de diesel e a R$ 2,0680 o litro de gasolina.

Mas nas bombas o consumidor sente o peso no bolso. No Espírito Santo, o preço médio da gasolina bateu a casa de R$ 4,21 na última semana, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Mas, há postos em Vitória cobrando R$ 4,50 pelo litro do combustível. Guarapari tem o preço médio mais alto, a R$ 4,47.

O reajuste desta sexta-feira (18) foi de 0,8% para o diesel e 1,34% para a gasolina nas refinarias. Na quinta-feira (17), o preço tinha subido 1,8% (gasolina) e 0,95% (diesel).

A Petrobras realiza novo formato de reajustes de preços desde 3 de julho de 2017. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com mais frequência, inclusive diariamente. Desde então, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula alta de 57,34% e o do diesel, valorização de 57,78%, segundo dados do Valor Online.

A escalada nos preços acontece em meio à disparada nos preços internacionais do petróleo e do dólar. A moeda americana chegou a bater R$ 3,77 nesta sexta-feira. Já o barril de petróleo Brent superou US$ 80 pela 1ª vez desde novembro de 2014.

FEIRÃO DO IMPOSTO

Como é o consumidor final que paga a conta dos aumentos, os consumidores do Espírito Santo deverão sentir o preço alto da gasolina e do diesel nas bombas dos postos.