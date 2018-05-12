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Reajuste

Petrobras aumenta preço da gasolina para distribuidoras

A Petrobras anunciou hoje (11) novo reajuste para a gasolina, que entrará em vigor nesse sábado (12)

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 22:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 22:58
Petrobras aumenta preço da gasolina para distribuidoras Crédito: Pixabay
A Petrobras anunciou hoje (11) novo reajuste para a gasolina, que entrará em vigor nesse sábado (12). O preço para as distribuidoras será de R$ 1,9330, mostrando aumento de 2,23% em relação ao valor de R$ 1,8908 que vigorou nessa sexta-feira. Essa é a sexta vez consecutiva que a estatal eleva os preços dos combustíveis em maio deste ano no país.
Também no sábado (12), o litro do diesel terá redução de 0,88%, passando de R$ 2,2361 para R$ 2,2162.
A política de preços adotada a partir de julho do ano passado pela Petrobras para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras se baseia no preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos mais os custos que os importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo, esclareceu a empresa.
>Gasolina da Petrobras se aproxima de R$2 por litro nas refinarias
Segundo ela, a paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. O preço considera ainda uma margem que cobre eventuais riscos, como volatilidade do câmbio e dos preços.

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