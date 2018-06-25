Petrobras aumenta preço da gasolina nas refinarias em 0,79%

Após uma sequência de seis quedas consecutivas, a Petrobras anunciou um aumento no preço do litro da gasolina A nas refinarias. A partir desta terça-feira, o valor do combustível vai ser de R$ 1,8783, contra R$ 1,8634, em vigor até esta segunda. O novo preço da gasolina representa uma alta de 0,79% no valor do combustível.