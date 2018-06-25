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Gasolina A

Petrobras aumenta preço da gasolina nas refinarias em 0,79%

Combustível passará a ser comercializado por R$ 1,8783

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 13:44
Combustível passará a ser comercializado por R$ 1,8783 Crédito: Arquivo / A Gazeta
Após uma sequência de seis quedas consecutivas, a Petrobras anunciou um aumento no preço do litro da gasolina A nas refinarias. A partir desta terça-feira, o valor do combustível vai ser de R$ 1,8783, contra R$ 1,8634, em vigor até esta segunda. O novo preço da gasolina representa uma alta de 0,79% no valor do combustível.
Entretanto, no mês, a gasolina nas refinarias acumula queda de 4,51%. No primeiro dia de junho, o combustível era comercializado a R$ R$ 1,9671.
Por sua vez, o litro do óleo diesel permanece congelado em R$ 2,0316 nas refinarias. Esta medida de manutenção dos preços veio a partir do acordo entre governo federal e grevistas para que fosse encerrada a paralisação dos caminhoneiros.

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