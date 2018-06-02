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Alta

Petrobras aumenta preço da gasolina em 2,25% nas refinarias

Preço do litro passará de R$ 1,9671 para R$ 2,0113 a partir deste sábado (2). Trata-se da 2ª alta seguida após uma sequência de 5 quedas.

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 12:37
Posto de Guarapari, no Espírito Santo Crédito: Patricia Camara
A Petrobras aumentou hoje (2) em 2,25% o preço da gasolina em suas refinarias. De ontem para hoje, o litro do combustível ficou 4 centavos mais caro, ao passar de R$ 1,9671 para R$ 2,0113, de acordo com a estatal.
Em um mês, o combustível acumula alta de preço de 11,29%, ou seja, de 20 centavos por litro, já que em 1º de maio, o combustível era negociado nas refinarias a R$ 1,8072.
O preço do diesel, que recuou 30 centavos desde o dia 23 de maio, no ápice da greve dos caminhoneiros, será mantido em R$ 2,0316 por 60 dias.
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
Evolução dos preços cobrados pela Petrobras nas refinarias Crédito: Reprodução | Petrobras

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