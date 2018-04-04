Petrobras anuncia redução de preço do gás de botijão

Botija de gás Crédito: Divulgação

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (4) que o preço do botijão de 13 quilos de GLP (gás de cozinha) vai ter uma queda de R$ 1,03 a partir de quinta-feira (5). Segundo a estatal, o valor vai cair de R$ 23,16 para R$ 22,13. Esse é o preço médio que as refinarias da Petrobras vendem o botijão de 13 kg para as distribuidoras sem tributos.

Em janeiro, a companhia anunciou que a nova política de preços para o GLP residencial incluiria uma revisão a cada três meses. Antes, as variações eram mensais.

Na ocasião, a Petrobras garantiu que a decisão de alterar os reajustes foi tomada em função da alta volatilidade nos preços no mercado internacional no segundo semestre de 2017, associada ao seu comportamento sazonal de elevação de preços no período de inverno no Hemisfério Norte. Por conta disso, o Grupo Executivo de Mercado de Preços (Gemp) da estatal concluiu que a metodologia precisava de revisão. A decisão de modificar a política de preço do gás de cozinha no segmento residencial e a alteração em si são da Petrobras.