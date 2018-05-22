Petrobras anuncia redução de preço de gasolina e diesel

Em meio à greve dos caminhoneiros, a Petrobras anunciou nesta terça-feira redução dos preços de gasolina e diesel Crédito: Gasolina

Em meio à greve dos caminhoneiros, a Petrobras anunciou nesta terça-feira redução dos preços de gasolina e diesel. A mudança nas refinarias será de R$ 2,0867 o litro de gasolina para R$ 2,0433 e de R$ 2,3716 o litro para R$ 2,3351 o litro do diesel. Os novos preços passam a valer nesta quarta-feira. Nesta segunda-feira, a empresa tinha anunciado aumento dos preços de combustíveis.

É a primeira queda no preço do diesel desde 12 de maio, após seis altas seguidas no preço. No caso da gasolina, o anúncio marca o primeiro recuo no preço desde o dia 3 de maio, após 12 reajustes seguidos para cima.

Como uma demonstração de insatisfação contra as constantes altas dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, caminhoneiros têm feito manifestações em todas as regiões do país desde segunda-feira, e bloquearam algumas rodovias.