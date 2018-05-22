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Em meio à greve de caminhoneiros

Petrobras anuncia redução de preço de gasolina e diesel

Empresa divulgou novos preços que valem a partir desta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 12:51

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 12:51

Em meio à greve dos caminhoneiros, a Petrobras anunciou nesta terça-feira redução dos preços de gasolina e diesel Crédito: Gasolina
Em meio à greve dos caminhoneiros, a Petrobras anunciou nesta terça-feira redução dos preços de gasolina e diesel. A mudança nas refinarias será de R$ 2,0867 o litro de gasolina para R$ 2,0433 e de R$ 2,3716 o litro para R$ 2,3351 o litro do diesel. Os novos preços passam a valer nesta quarta-feira. Nesta segunda-feira, a empresa tinha anunciado aumento dos preços de combustíveis.
É a primeira queda no preço do diesel desde 12 de maio, após seis altas seguidas no preço. No caso da gasolina, o anúncio marca o primeiro recuo no preço desde o dia 3 de maio, após 12 reajustes seguidos para cima.
Como uma demonstração de insatisfação contra as constantes altas dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, caminhoneiros têm feito manifestações em todas as regiões do país desde segunda-feira, e bloquearam algumas rodovias.
 

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